Режим Лукашенко заключил соглашение о сотрудничестве с оккупантами в Севастополе 11 11.09.2022, 8:16

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Диктатор сделал еще один враждебный выпад в сторону Украины.

Официальный Минск и Севастополь заключили соглашение о сотрудничестве — его подписали глава Мингорисполкома Владимир Кухарев и оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев. По словам последнего, речь идет об экономике и гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба пророссийского правительства региона.

Севастопольский чиновник назвал подписание соглашения «исторически важным моментом» и признался, что переговоры с Минском по этому поводу велись давно. По его словам, речь идет об экспорте и импорте продукции, городском хозяйстве, сотрудничестве в области культуры, образования, науки, молодежной политики, патриотическом воспитании.

— Сейчас наши города быстро развиваются. Это страница нашей общей истории. В следующем году Севастополю исполняется 240 лет, и мы обязательно пригласим делегацию из Минска к нам в гости, — пообещал Развожаев.

В свою очередь Владимир Кухарев сообщил, что на встрече было заключено большое количество соглашений и проработан «ряд серьезных вопросов» по различным направлениям деятельности.

— Все встречи прошли на очень высоком уровне, и сегодня мы с уверенностью смотрим вперед, — сказал глава Мингорисполкома.

Стороны договорились развивать промышленную кооперацию, обмениваться опытом, разрабатывать совместные проекты в сфере инвестиций и бизнеса.

В то время как пресс-служба Севастополя рассказывает о встрече достаточно подробно, не забыв упомянуть о совместном возложении цветов к обелиску Города-Героя Минска, в Беларуси это событие освещается достаточно скупо.

К примеру, агентство «Минск-Новости» упомянуло подписание соглашения с Севастополем в Минской ратуше буквально одной строкой, через запятую рядом с Мурманской областью и Новосибирском.

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