В Польше существенно вырастет минималка 11.09.2022, 22:38

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Сколько будут получать белорусские трудовые мигранты.

В Польше ожидают, что в 2023 году размер минимальной зарплаты может вырасти дважды.

Об этом пишет издание InPoland.

Рост минимальной зарплаты ожидается из-за высокого уровня инфляции.

Первоначальные предложения Кабинета министров предполагали, что с 1 января 2023 года самая низкая зарплата составит 3383 злотых брутто, а с 1 июля – 3450 злотых брутто. Однако, как отмечают журналисты, у правительства еще есть время представить окончательную инициативу до 15 сентября.

Издание не исключает, что размер минимальной заработной платы в конечном итоге будет выше, чем планировало правительство изначально. Министр семьи и социальной политики Марлена Малонг анонсировала, что во время заседания, которое состоится 13 сентября, она предложит установить «минималку» на уровне 3450 злотых с 1 января 2023 года и 3500 злотых - с 1 июля.

По словам министра, это может быть не окончательная сумма. Размер минималки профильное ведомство будет обсуждать с Минфином. Однако, как отметила Малонг, повышение минимальной зарплаты необходимо из-за высокого уровня инфляции.

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