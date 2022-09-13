Российские войска сбежали с позиций в 15 км от Херсона 2 13.09.2022, 8:10

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Путь ВСУ к северо-западной части города открыт.

Успешное наступление сил обороны Украины на позиции войск России в Херсонской области оказывает существенное влияние на моральное состояние и военный потенциал оккупантов. Они отходят с Киселевки, вследствие чего украинским войскам может открыться путь к северо-западным окрестностям Херсона. Наступательные действия ВСУ проходят в быстром темпе. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

В отчете ISW речь идет о том, что в районе Киселевки – в 15 км от оккупированного Херсона – оккупанты отходят с ряда позиций.

«Спутниковые снимки позиций РФ в Киселевке (в 15 км к северо-западу от Херсона) показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций», - указывается в сообщении.

Специалисты отмечают, что населенный пункт – точка оперативного значения для войск РФ вокруг Херсона. Это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между позициями ВСУ и Чернобаевкой.

Если россияне отойдут с Киселевки, у них возникнут проблемы с удержанием северо-западных окрестностей оккупированного Херсона.

«Очевидное отвод российских войск с этой позиции может нарушить способность россиян защитить северо-западные окрестности города Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе чувствуют непосредственную угрозу своим позициям», - отметили аналитики.

Также они привели заявление представителя Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, которая сказала, что оккупанты РФ, которые находятся на правом берегу Днепра, пытаются достичь договоренностей с ВСУ о капитуляции.

Как полагают в ISW, ситуация показывает, что контрнаступление ВСУ идет в достаточно быстром темпе.

«Сообщение о переговорах и о капитуляции являются индикаторами того, что украинские контрнаступления на юге происходят в быстром темпе», - подчеркнули в Институте изучения войны.

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