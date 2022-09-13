«Выпил литр пива, проехал 50 метров и остановили сотрудники ГАИ» 4 13.09.2022, 12:35

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Алкотест показал неожиданный результат.

Вчера в 16:00 в ГАИ Гродно поступил звонок: «По улице Дзержинского едет Renault, водитель которого может быть пьяным». Инспекторы выехали ему навстречу.

Указанный автомобиль удалось остановить. За рулем находился 31-летний водитель, у которого не было водительских прав, сообщает «Авто Гродно».

«Во время беседы с 31-летним водителем инспекторы выявили у него явные признаки алкогольного опьянения. От управления автомобилем его отстранили и доставили на освидетельствование в медучреждение», – сообщает ГАИ Гродно.

По заключению медиков, содержание алкоголя в его организме превысило допустимое значение более чем в 6 раз (1,8 промилле алкоголя в организме).

В протоколе опроса он пояснил:

«Примерно в 16:00 в одной из торговых точек, расположенной по улице Дзержинского, купил 2 литра пива и, выйдя на улицу, 1 литр выпил. После этого он сел за руль автомобиля «Рено», припаркованного на стоянке и поехал в направлении улицы Пушкина. Проехав буквально метров 50 его остановили сотрудники ГАИ».

К слову, права управления водитель не имеет и в ближайшие 5 лет получить водительское удостоверение он не сможет. При этом ему грозит штраф в размере 200 базовых величин.

Еще один пьяный задержан в деревне Путришки

А в 21:35 в деревне Путришки Гродненского района, инспекторы задержали автомобиль «Мазда», которым управлял 28-летний мужчина. В ходе беседы с водителем инспекторы выявили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Медицинское освидетельствование подтвердило это, выявив 2,75 промилле алкоголя в организме мужчины.

В протоколе опроса он сообщил, что около 6 часов вечера, находясь в областном центре, он выпил 2 литра пива. А примерно в 21 час отправился к девушке в городской поселок Острино (Щучинского района. Проезжая деревню Путришки его и остановили сотрудники ГАИ.

Теперь ему грозит штраф в размере 200 базовых величин и лишение права управления сроком на 5 лет.

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