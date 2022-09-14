Журналисту Денису Ивашину дали 13 лет колонии

Журналисту Денису Ивашину дали 13 лет колонии5
- 14.09.2022, 18:03
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Приговор политзаключенному вынес судья Валерий Романовский.
Гродненский областной суд огласил приговор журналисту Денису Ивашину — 13 лет и 1 месяц тюрьмы. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Ивашина судили по двум статьям — ст. 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) и ч. 1 ст. 356 УК Беларуси (Государственная измена).
Судья Валерий Романовский признал его виновным и приговорил к 13 годам и 1 месяцу колонии. Кроме того, Ивашина также оштрафовали на 150 базовых величин (4800 рублей). Он также должен выплатить моральную компенсацию девяти потерпевшим в размере 2000 рублей каждому. Кто эти потерпевшие, неизвестно. В общей сложности журналист должен заплатить 22 800 белорусских рублей или более 9000 долларов.
Напомним, судебный процесс начался 15 августа и проходил в закрытом режиме, так как «рассматривались сведения, составляющие государственную тайну».
До суда Ивашин находился за решеткой полтора года. Сначала его обвиняли по статье 365 Уголовного кодекса (Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел), позже было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 УК (Государственная измена). Кроме того, КГБ обвинил Ивашина в сотрудничестве с разведкой украинских дипломатов в Минске и Бресте.
Журналист ранее сотрудничал с газетой «Новы час», также он участник украинской инициативы «Информнапалм», известен своими расследованиями. Его последняя статья была посвящена экс-сотрудникам украинского «Беркута» в белорусских силовых структурах.
Денис Ивашин признан политзаключенным.