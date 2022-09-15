Виктор Росс: Лукашенко проиграет белорусской оппозиции 4 15.09.2022, 7:56

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Виктор Росс

Фото: charter97.org

Экономика режима уже в катастрофической ситуации.

Украинское контрнаступление успешно продолжается. Как успехи ВСУ влияют на политическую ситуацию в России? Что может ждать Лукашенко, если Кремль продолжит терять влияние в регионе?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с экс-послом Польши в Молдове и Армении, бывшим советником министра и главой политического отдела в посольстве Польши в России, преподавателем Варшавского университета и другом свободной Беларуси Виктором Россом.

— Как контрнаступление Украины влияет на политическую ситуацию в РФ? Видите ли вы разделение на партии «войны» и «мира» в Кремле?

— Следует принимать во внимание, что пока сложно определить людей, которые входят в ту или иную партию. Сейчас больше на виду то, что творится в среде олигархов. Российские бизнесмены мечутся, убегают из страны, а Кремль зазывает их обратно. В РФ трудно сказать, кто находится на стороне военных действий, а кто нет.

Ясно, что есть такие «ястребы», как Гиркин. Однако это же не Кремль, а просто публицист, который излагает свои взгляды на то, что Россия ведет войну неправильно, что надо проводить тотальную мобилизацию и тогда можно будет добиться какого-то успеха. Сейчас же мы наблюдаем какие-то невнятные действия российских полководцев, которые никакой внятной стратегии на данный момент не применяют.

Кроме Гиркина есть еще Прилепин, который, кстати, связан какими-то родственными связями с Сурковым. Однако Сурков исчез, сейчас его совершенно не видно. Раньше он был очень влиятельным политическим деятелем, который определял политику в отношении Украины в 2014-м году, однако сейчас его нигде не видно.

Уже ясно, что в Кремле будет сейчас разброд. Там будут думать, как менять ситуацию. Однако точно определить, кто там в «партии войны», а кто нет, пока сложно.

— Следите ли вы за тем, как меняются нарративы российской пропаганды? Что пропагандисты будут предлагать простым россиянам сейчас, когда у армии РФ явные проблемы?

— Пропагандисты сейчас впали в истерический тон, но никто из них не говорит, что надо сворачивать всю эту затею, а наоборот. Они поменяли тон в том смысле, что они не могут перечить совершенно очевидным фактам: что Россия проигрывает, а украинское контрнаступление продвигается с большим успехом. Этого они не могут не признать.

Вот пропагандисты как раз составляют то, что является «партией войны». Они продвигают идеи тотальной мобилизации, увеличения количества российских солдат. У них даже проскакивают мысли о тактических ядерных ударах. Однако в целом нарратив меняется на пораженческо-истерический.

— Ждать ли мобилизацию в РФ, если проблемы на фронте продолжатся?

— Считаю, что она невозможна. Российской армии с огромным трудом удается сформировать новые батальоны в разных регионах страны. Обычно они укомплектованы лишь на треть. Задействованы все возможные формы, чтобы увеличить личный состав, пушечное мясо так называемое. Российское командование пытается привлекать даже уголовников из мест заключения.

Стоит учитывать, что все будут избегать мобилизации. Это поднимет уровень коррупции в армии, потому что надо будет платить за то, чтобы не быть призванным. Путин дал приказ увеличить численность солдат на 137 тысяч, но пока не удается собрать даже трети от этого количества. И это совершенно необученные люди. Такая ситуация будет вызывать в военных действиях только хаос, никакого прогресса ожидать от них просто невозможно.

Так что люди, которые до сих пор были не то что на стороне Путина, а просто нейтрально относились и не интересовались войной, в случае объявления всеобщей мобилизация выскажутся против нее. Это уже затронет их лично, буквально каждую семью. Поэтому для Путина это крайне рискованный шаг, не думаю, что он вообще на него решится.

— Сейчас обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией. ОДКБ, где председательствует режим Лукашенко, не решилась развести войска, хотя Ереван попросил о помощи. Они испугались?

— Знаю, что обстрел приграничных армянских сел осуществляется, но для ОДКБ, может быть, еще свеж казахстанский пример, когда кроме россиян были задействованы силы и из других стран, в том числе — и Армении. Однако все это привело к тому, что вскоре, видимо из-за позиций Китая, русские оттуда быстренько ушли. Президент Токаев неожиданно очень серьезно высказался, что дает неделю на то, чтобы были убраны войска из Казахстана.

Думаю, что на ситуацию может также влиять и Турция в том плане, что если бы ОДКБ в этот конфликт вступила, то обострились бы очень сильно отношения с Анкарой, а этого Путин очень сильно не хотел бы, как и Лукашенко. Думаю, что это может быть тем фактором, который сдерживает их.

— Во время протестов в Казахстане, которые вы вспомнили, Лукашенко решился отправить туда своих военных. Отправит ли он белорусских солдат в Украину?

— Лукашенко просто проводит свою многолетнюю политику увиливания от окончательных решений. Конечно же, он не хочет быть полностью захвачен Кремлем, стать просто российской провинцией.

В то же время, поскольку его режим касаются западные санкции, экономика уже в катастрофической ситуации. Лукашенко как-то приходится маневрировать в данной ситуации. Путина это не устраивает, он хотел бы чтобы белорусский диктатор был более покладистый. Думаю, что Лукашенко, кроме предоставления своей территории для российских орудий, которыми обстреливают Украину, ничего больше не сделает.

— Что может ждать Лукашенко, если Россия продолжит терять влияние в регионе и проиграет войну в Украине?

— Как известно, без российской поддержки, без низких цен на энергоносители и так далее, режим Лукашенко просто упадет. Если ему придется вступить в конфронтацию с белорусской оппозицией, то он тут проиграет, это очевидно. Поэтому Лукашенко будет пытаться посылать какие-то сигналы в сторону Запада, что готов на переговоры с Евросоюзом и так далее. Для него отдать власть — это отдать свою жизнь.

Пока эту войну Россия, скажем так, не проиграла. Это может быть длительный процесс. Так что будем смотреть, как будет поступать Лукашенко в ближайшие месяцы.

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