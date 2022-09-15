Политолог: «Бункерный дед» больше не «мачо» 4 15.09.2022, 14:02

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Путин стал смешным.

На фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в недавно освобожденный от оккупантов Изюм российский диктатор Владимир Путин начал выглядеть забавно, а не мужественно, считает политолог Петр Олещук.

«Лишь ленивый в этой ситуации не сравнил отважного, молодого, энергичного украинского лидера Зеленского и бункерного деда, которого так называют у нас, но, пожалуй, не только у нас. Журналисты иронизируют, что с ним дети, прежде чем встретиться, несколько недель карантин проходят, а его представители правительства встречаются с ним за километровым столом. На этом фоне Путин, которому годами политтехнологи выстраивали имидж мачо, имидж настоящего мужчины, выглядит совершенно смешным и несерьезным деятелем», — рассказал Олещук в эфире Радио НВ.

Это, пожалуй, для диктатора самое страшное, предполагает политолог:

«В России всегда власть, ее легитимность базировались не на принципах, моральных аксиомах, а преимущественно на ощущении физической силы этой власти. И сейчас, в этой истории, Путин ясно демонстрирует не силу, а слабость. Мы увидели, кстати, как Россия отреагировала — масштабным обстрелом территории Украины вчера во второй половине дня. Основным объектом этого обстрела стал родной город Зеленского — Кривой Рог».

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