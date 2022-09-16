Какая погода ожидает белорусов на выходных 16.09.2022, 11:29

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Подробный прогноз синоптиков.

Неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря и циклон с центром над Черниговской областью несут в Беларусь дожди, туманы и похолодание. Прогнозом погоды в выходные поделился метеопортал pogoda.by.

17 сентября в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4...+9°С, максимальная днем +13...+19°С.

18 сентября ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются дожди. Днем местами по юго-востоку — сильные дожди.

Ночью и утром отдельные районы страны накроет слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый до умеренного, днем — порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4...+10°С, максимальная днем +11...+17°С.

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