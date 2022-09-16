Бывшая жена Дениса Курьяна выходит замуж за Кобякова 25 16.09.2022, 18:35

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Он младше ее на 15 лет.

Бывшая жена телеведущего, шоумена, бизнесмена Дениса Курьяна Юлия Костюкевич-Курьян выходит замуж. Имя избранника уже известно: Влад Кобяков, белорусский блогер, звезда TikTok. В 2020-м году блогер поддержал протесты в стране.

Денис Курьян и Юлия расстались в 2017 году после восьми лет брака, в котором появились двое очаровательных детей: Кирилл, в будущем году ему будет уже 13 лет, и Милана, родившаяся в 2012 году, пишет «КП».

- Да, я развелся, еще в прошлом году, — рассказывал сам Денис Курьян в начале января 2018-го года. - Мы с Юлей сделали все, чтобы расстаться нормально, она оставила себе фамилию Курьян. С детьми вижусь.

- Мы никогда не выносили сор из избы, да и зачем? Всегда приятно делиться хорошими новостями — свадьба, рождение детей, успехи в работе, но, как и в любых отношениях, у нас тоже были свои разногласия. Развод — это не чье-то единоличное спонтанное решение, мы его принимали вместе, — максимально дипломатично констатировала в свою очередь Юлия.

С тех, пор, конечно, много воды утекло, Денис Курьян женился во второй раз, случилось это в сентябре 2021 года.

И вот сейчас, кажется, и Юлия Косюкевич-Курьян, которой в ноябре 2022 года исполнится 39 лет, обрела свое счастье: ее жених - 23-летний Влад Кобяков, блогер, бывший участник команды Влада Бумаги. Впрочем, сотрудничество с ним Кобяков оборвал весной 2022 года. Сейчас Влад Кобяков называет себя белорусским блогером, а в соцсетях у него 1,6 миллиона фолловеров.

К слову, на соцстраничке у Юли (число ее подписчиков несколько меньше - 44 тысячи) почему-то фактически нет совместных с Владом фотокарточек. У самого Влада в аккаунте такого рода снимком тоже не так много.

Молодые уже вовсю готовятся к свадьбе, не так давно случился волнительный момент: Влади и Юля познакомили своих родителей. Фотокарточка промелькнула в сторис Юлиного аккаунта (надо отметить, что свои отношения с Владом она демонстрирует исключительно в исчезающих в течение 24 часов историях).

На таком ответственном мероприятии Юлю, как она призналась, очень сильно поддержал ее сын Кирилл. Судя по фото Кирилл и Влад очень хорошо поладили.

Молодые уже вовсю рассылают конверты с приглашениями на свою свадьбу, которая вполне вероятно, сможет претендовать на звание самого яркого свадебного торжества года.

Дату свадьбы молодые пока не афишируют, но то, что она состоится в обозримом будущем — факт. Не так давно Юлия и Влад отправились в, как назвала это невеста, «предсвадебное путешествие». Вполне вероятно, что сразу после возвращения Юля облачится в свадебное платье, Влад - в костюм - и все состоится.

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