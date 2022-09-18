Медики выяснили, какие продукты с Е-добавками можно и нельзя есть 1 18.09.2022, 11:34

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В разных странах есть свои разрешенные добавки.

Все добавки перед тем, как получить префикс «E», проходят проверку от международных организаций. Так что опасные вещества в этот список просто не попадут.

Как появились эти обозначения

«Ешками» в списке ингредиентов обозначают пищевые добавки. Эти знаки появились еще в 1960-е годы в Европе, чтобы создать их единую маркировку, пишет cuprum.media.

Если раньше один производитель писал «аскорбат натрия», а другой обозначал это вещество как «натриевая соль витамина C», то сейчас они оба отмечают эту добавку как E301. Сама буква Е означает «Европа». В некоторых странах, например Австралии, пишут просто числовой код без буквы.

Что такое добавка

Официальное определение пищевой добавки: это любое вещество, которое обычно не едят отдельно, но используют в пище для изготовления, перевозки и хранения. Оно выполняет несколько технологических функций:

дает вкус или аромат;

придает цвет;

формирует консистенцию;

увеличивает срок хранения;

сохраняет отдельные качества продукта — например, чтобы ингредиенты не смешивались.

Что скрывается за кодами

Вещества объединяют в группы по назначению.

Опасны ли эти добавки

Пищевыми добавками занимается организация Комитет Комиссии «Кодекс Алиментариус» по пищевым добавкам (CCFA). Это международная организация, которая подчиняется ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). На заседаниях комитета работают эксперты по пищевым добавкам, они принимают решения по списку: добавить в него что-то или исключить.

Прежде чем добавить новое вещество в список, комитет изучает данные по его опасности. Данные на людях и животных собирают экспертные группы, которые организуют ВОЗ и FAO. Специалистов выбирают, основываясь на их профессиональных качествах. При отборе рассматривают такие критерии, как опыт, технические навыки и приверженность научной достоверности.

На основании токсикологической экспертизы специалисты определяют допустимую дневную дозу (ДДД) вещества на килограмм массы тела, которую человек может употреблять без ущерба для здоровья всю свою жизнь.

Так что в список ингредиентов опасные вещества не попадают, так как их внимательно изучают. Обычно включение в список новой добавки занимает несколько лет.

В разных странах есть свои разрешенные добавки

В списке разрешенных веществ есть региональные различия. Разрешенное количество некоторых добавок в разных странах варьируется. Это зависит от того, как местные регуляторы интерпретируют результаты токсичности продукта — способности вещества вызывать повреждения в зависимости от количества съеденного продукта.

Но не стоит забывать, что в достаточно высокой дозе токсично все, например кофеин. Но большинство людей не приближается к токсичной дозе: более 100 чашек кофе в день вряд ли кто-то выпьет.

Местные организации проводят свои исследования и могут разрешенное вещество добавить в список запрещенных. Например, в США добавка Е123 (амарант) запрещена, а в Европе — нет. Это краситель, который добавляли в смеси для кексов, желе и сухие завтраки.

В 1971 году в Советском Союзе проводили исследование амаранта на крысах, результаты которого показали связь добавки с раком. Чуть позже FDA, которое занимается безопасностью пищи в США, тоже провело свои исследования. По результатам, добавка опасна в количествах, которые человек чисто физически не может выпить, — 7500 банок газировки за день. Но из-за значительного общественного резонанса в 1976 году FDA запретило этот пищевой краситель.

Этот список — не монолит, со временем он меняется, если появляются новые данные о токсичности вещества. Например, в 2007 году добавку Е128 переместили в список запрещенных, после того как Европейское агентство по пищевым стандартам (EFSA) провело исследование красителя. Согласно результатам, химическое вещество анилин, которое входит в состав этой добавки, — канцерогенное, то есть может вызвать рак.

Что в итоге

Все добавки проходят многолетний контроль, во время которого проверяют их безопасность. Если у какой-то старой добавки нашли что-то опасное, то ее убирают из списка и в продуктах больше не используют. Так что бояться продуктов с буквой Е в составе не стоит.

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