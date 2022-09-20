Умер Олег Алкаев 5 20.09.2022, 9:07

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Олег Алкаев

Экс-начальник СИЗО №1 в Минске был одним из разоблачителей «эскадронов смерти» режима Лукашенко.

Умер один из разоблачителей «эскадронов смерти» в Беларуси Олег Алкаев.

Олег Алкаев руководил СИЗО №1 на Володарского в Минске пять лет, с 1996-го по 2001 год, и был вынужден эмигрировать в Германию, спасаясь от преследования властей. Ему было 69 лет.

Олег Алкаев умер сегодня, 20 сентября, в 5 утра, сообщил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Информацию подтвердили независимые белорусские СМИ.

Причина смерти пока неизвестна, будет судмедэкспертиза. Друг считает, что причиной смерти мог стать тромб.

Похороны состоятся в Берлине.

Именно Алкаев в 2001-м заявил, что белорусские власти могут быть причастны к исчезновению и предполагаемому убийству белорусских политиков-оппонентов Лукашенко — председателя Центризбиркома Виктора Гончара, министра внутренних дел Юрия Захаренко и бизнесмена Анатолия Красовского.

Алкаев смог вывезти книгу учета выдачи оружия, в которой зафиксировано, что в дни, когда пропали люди, он передал расстрельный пистолет по распоряжению министра внутренних дел. При этом расстрелы по приговорам в это время не проводились.

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