Министр обороны Украины тонко потроллил Кремль в связи с мобилизацией в РФ
- 21.09.2022, 14:49
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Завод «Москвич» планирует выпускать 300 тысяч автомобилей в год.
Министр обороны Украины Алексей Резников иронично прокомментировал решение кремлевского диктатора Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в РФ.
У себя в Twitter он опубликовал новость о том, что автомобильный завод «Москвич» планирует выпускать 300 тысяч автомобилей в год.
Также министр прикрепил заявление главы минобороны РФ Сергей Шойгу о том, что в РФ мобилизуют 300 тысяч резервистов.
The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 21, 2022
The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.
rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.
The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0
«Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России», — написал он.
Резников намекнул на сюжет российской пропаганды о том, как родители погибшего в Украине оккупанта купили на компенсацию за его смерть автомобиль.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.
После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».
По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.
Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.