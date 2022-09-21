Министр обороны Украины тонко потроллил Кремль в связи с мобилизацией в РФ 21.09.2022, 14:49

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Алексей Резников

Завод «Москвич» планирует выпускать 300 тысяч автомобилей в год.

Министр обороны Украины Алексей Резников иронично прокомментировал решение кремлевского диктатора Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в РФ.

У себя в Twitter он опубликовал новость о том, что автомобильный завод «Москвич» планирует выпускать 300 тысяч автомобилей в год.

Также министр прикрепил заявление главы минобороны РФ Сергей Шойгу о том, что в РФ мобилизуют 300 тысяч резервистов.

The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.

The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.

rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.

The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 21, 2022

«Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России», — написал он.

Резников намекнул на сюжет российской пропаганды о том, как родители погибшего в Украине оккупанта купили на компенсацию за его смерть автомобиль.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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