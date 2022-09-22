В пятницу в Беларуси ожидается до +15 градусов 22.09.2022, 18:17

Будет преобладать облачная погода.

Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный 4-9 м/с, днем местами порывы усилятся до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит плюс 3-9 градусов, днем - 9-15 градусов.

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