В пятницу в Беларуси ожидается до +15 градусов
- 22.09.2022, 18:17
Будет преобладать облачная погода.
Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный 4-9 м/с, днем местами порывы усилятся до 14 м/с.
Ночью температура воздуха составит плюс 3-9 градусов, днем - 9-15 градусов.