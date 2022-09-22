Старше Стоунхенджа и пирамид: в Чехии нашли древний памятник 22.09.2022, 19:55

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Возраст сооружения оценивается в 7000 лет.

Археологи обнаружили недалеко от Праги остатки сооружения Каменного века, старше, чем Стоунхендж и египетские пирамиды. Как сообщает Live Science, сооружение является «древнейшим свидетельством существования архитектуры в Европе».

Обнаруженный комплекс формой напоминал медальон. Вероятно, что 7000 лет назад здесь могли собираться местные жители, хотя точное предназначение комплекса неизвестно. Диаметр комплекса составляет около 55 метров, что примерно равняется высоте Пизанской башни.

Ученые отмечают, что «еще рано говорить о людях», которые построили его, но, вероятно, они принадлежали к культуре гончарной керамики, процветавшей между 4900 и 4400 годами до нашей эры.

О возможном существовании памятника здесь стало известно еще в 1980-х годах, во время проведения газо- и трубопровода. Но в ходе новых раскопок структура была впервые обнаружена полностью.

На данный момент исследователям удалось найти фрагменты керамики, кости животных и каменные орудия труда. В дальнейшем ученые намерены провести радиоуглеродное датирование, которое поможет точно датировать сооружение и, возможно, связать его с неолитическим поселением, найденным неподалеку.

Представители культуры гончарной керамики известны строительством и других похожих памятников в других регионах Чехии. Их оседлые фермерские деревни, расположенные на пересечении современной Польши, восточной Германии и северной Чехии, состояли из нескольких длинных домов, больших прямоугольных построек, вмещавших от 20 до 30 человек в каждом.

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