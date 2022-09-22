Светлана Алексиевич: Время играет за нас 22.09.2022, 23:45

Светлана Алексиевич

Надо верить в себя и наше будущее.

Белорусская писательница, лауреат премии Нобеля по литературе Светлана Алексиевич прочитала лекцию в рамках фестиваля «Недели литературы в Каунасе». Она рассказала чем, по ее мнению, отличаются белорусы от украинцев, пишет zerkalo.io:

— Украинцы — это народ, который впитал в себя воздух свободы от красоты своей земли, бесконечных горизонтов. Это большая нация, с долгой историей борьбы за свободу. Чтобы выйти на Майдан, нужно было тянуть за собой всю историю. Сейчас украинский народ вызывает восхищение, они оказались примером для всех нас.

Через Беларусь из-за ее географического положения все время шли какие-нибудь войска. В итоге эта земля все время уничтожалась. И только, может быть, во время революции пару лет назад мы осознали себя, стали белорусами. Но в то же время белорусы — это народ, в котором много любви. Ему было очень тяжело жить в разные времена и без любви он бы не выжил. Это очень бедный народ, который только сейчас начинает жить. Видно, наш менталитет сильно связан с географией, историей. А история у нас разная.

Когда были марши [в Беларуси в 2020 году], я смотрела на людей: было много женщин, в белом, с цветами. Такие красивые лица! Мне казалось, что раньше я не видела таких красивых людей. У меня было чувство, что с этими людьми я хочу жить. Если раньше у меня были мысли о переезде, то там, на маршах я поняла, что никогда не уеду. Только если меня вынудят.

Сейчас Беларусь — оккупированная Россией страна. В Беларуси стоят российские танки, самолеты. А то, что делает Лукашенко в тюрьмах с нашими лучшими людьми… Эту историческую травму мы никогда не забудем. Но я думаю, что мы должны верить в будущее. Оно будет и будет достаточно скоро. Все-таки это XXI век, мы имеем дело с современным технологическим миром. У диктаторов не так много шансов. Да, мы выросли в культуре насилия, как и они. И они еще играют по этим правилам, мы, к сожалению, тоже. Но время играет за нас. Надо верить в себя, в наше будущее.

Мы еще пройдем с женщинами в белых платьях и с цветами.

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