Путина в окопы! 5 Телеграм-канал «Сито Сократа»

23.09.2022, 8:39

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Только без фокусов и показухи.

Россия осмысливает ужасающее положение, в которое ее ввергло некомпетентное, закрытое, холодное руководство. «Частичная мобилизация» во всей полноте иллюстрирует ситуацию, когда война ввалилась в дом к каждому. Хотя усатый пресс-клеврет Песков в своей жеманной манере речет о море фейков вокруг путинского решения, чешет, мол никаких перемен особо нет, и «СВО» идет своим чередом, не покидает ощущение, что фразы кинуты в пустоту.

Кремль закупорился в своем уютном пузыре, ему бушующая стихия проигранной, очумелой войны нипочем. Ведь когда в российской имперской традиции считались с холопскими массами? Как всегда их загребают широкой горстью и кидают в топку. Сумасбродный дедуган решил снова идти ва-банк, он без тормозов, и на 300 тысячах лиц под могилизацию явно не остановится. Ведь в подписанных мобилизационных рескриптах нет конкретики. Все размыто. Везде обман. Кому верить, если неделю назад мобилизацию опровергали на самом высоком уровне, а теперь это норма жизни?

Потому на улицы российских городов, даже невзирая на драконовские законы, выходят люди. Судя по лицам, в основном молодежь и женщины разных возрастов. Первым просто хочется пожить, а не кормить червей в украинских черноземах. У вторых прорывается материнский инстинкт и бесконечная тоска за бессмысленное расходование их чад. Тем более по белой, славянской, России рождаемость в глубоком загоне, совсем не та культура уже, и один ребенок зачастую норма. Это не многонационалы, которые бесконтрольно плодятся, и которых Кремлю совершенно не жаль.

Интересный момент: электронная петиция против мобилизации моментально набрала 292 тысячи голосов. Почти столько, сколько Путин хочет бросить в мясорубку. Крайне интересный знак – символ отсутствия у кремлевцев контроля над текущей повесткой в стране. Наконец-то жареный петух клюнул тех, кто был вне политики, в самый зад. Отныне от окопов не застрахован никто, а повестки раздают в самых необычных местах. В отдельных областях мужчин уже сделали крепостными. Игра в кальмара пошла в реале.

Гнев должен выплеснуться, т.к. людей не интересуют более жалкие подачки и преференции, если на кону их жизнь. Мобилизация провалилась в самом зародыше, ведь люди отрицают сам ее факт. В памяти встают лишь события 1941 года, когда на СССР напали нацисты. Тогда был народный подъем, очертилась реальная задача справедливой войны. А что сейчас? Захватническая имперская риторика, неуемное желание любой ценой разрушить соседнее государство. Кондовые нацисты тусят в Белокаменной, ряженые в советские рюши. Чего только стоит армянский урод во главе МИДа, который выдумал право «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей на самоопределение, ссылаясь на Устав ООН? О такой легализации российские сепаратисты всех калибров могли только мечтать. Прощай, немытая тюрьма народов, расцветай, весна народов!

Важнейший момент: власть боится спросить у россиян, хотят ли они очередного расширения убогого российского общежития? Готовы ли затягивать пояса ради аннексии изуродованной до неузнаваемости территории Донбасса? Нет ни малейшего диалога «народ–власть». На лицо отчужденный абсолютный тоталитаризм с самыми непредсказуемыми последствиями.

Но терпение россиян – все же не резиновая задница Путина. Оттого в авангарде повестки вопрос: а есть ли единство правящей верхушки и народа? Пусть вся АП, Федеральное собрание, толпа зажравшихся силовиков мобилизуются и едут на фронт. Только без фокусов и показухи. Путин и Шойгу потребовали на заклание 1% мобилизационного резерва. Теперь у народа встречное предложение: пусть верхушка, пресловутый правящий 1%, покажет своим примером и своей кровью любовь к Отчизне. Пусть в Думе и на Старой площади будет своя стена почета из двухсотых депутатов и чиновников. Там же на верху эталонные патриоты, не так ли?

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