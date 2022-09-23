Минобороны РФ раскрыло, кого может освободить от мобилизации 6 23.09.2022, 12:41

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Кадр из фильма «ДМБ»

Основанием станут списки, которые работодатели должны передать в Генштаб.

Минобороны РФ сообщило, кого не будет призывать на службу по мобилизации, передает РБК.

От нее освободят:

специалистов в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;

сотрудников российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

работников «системообразующих организаций в сфере информации и связи»;

тех, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

Основанием для освобождения от призыва станут списки, которые работодатели передадут в Генштаб. Минобороны уточняет, что речь идет о специалистах, получивших образование по соответствующим специальностям.

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