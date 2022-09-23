У «Яндекс Go» произошел масштабный сбой в Беларуси и России 23.09.2022, 18:43

Белорусы не могли заказать такси.

У сервера «Яндекс Go» произошел масштабный сбой в России. Неполадки были и у белорусских клиентов, которые не могли заказать такси, пишет zerkalo.io.

Уточняется, что приложение сейчас заработало, но стоимость поездки выросла в разы.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси «по техническим причинам».

«Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось», — сообщила компания.

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