У «Яндекс Go» произошел масштабный сбой в Беларуси и России
- 23.09.2022, 18:43
Белорусы не могли заказать такси.
У сервера «Яндекс Go» произошел масштабный сбой в России. Неполадки были и у белорусских клиентов, которые не могли заказать такси, пишет zerkalo.io.
Уточняется, что приложение сейчас заработало, но стоимость поездки выросла в разы.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси «по техническим причинам».
«Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось», — сообщила компания.