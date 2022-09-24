Украинские военные сбили российские Су-25 и Су-30 4 24.09.2022, 18:15

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Фото: Getty Images

ВСУ дают бой оккупантам уже 213 дней.

Украинские защитники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

- Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета - бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30, - сообщают военные.

Защитники отмечают, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

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