В Дагестане разворачивают партизанское движение

В Дагестане разворачивают партизанское движение13
- 25.09.2022, 22:23
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Будут охотиться на сторонников «могилизации».
После массовых протестов жителей Дагестана против так называемой «частичной мобилизации» и отправки мужчин на войну в Украину в этом многонациональном российском регионе заговорили об организации партизанского движения и срыве планов Кремля.
Об этом сообщает Telegram-канал «Утро Дагестан».
«Сегодня вся Россия и весь Дагестан увидел, как надо не пускать своих сыновей на войну!
Сегодня этот урок получили все села и все города Дагестана, и с завтрашнего дня мы начнём охоту на всех, кто помогает мобилизации!
Ваше имущество и ваше здоровье больше не будет в безопасности.
Мы объявляем партизанское движение в Дагестане открытым.
И завтра вы увидите наш план! Сегодня начало вашего скорого конца ин ша Аллах!», - говорится в заявлении.