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В Дагестане разворачивают партизанское движение

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  • 25.09.2022, 22:23
  • 9,376
В Дагестане разворачивают партизанское движение

Будут охотиться на сторонников «могилизации».

После массовых протестов жителей Дагестана против так называемой «частичной мобилизации» и отправки мужчин на войну в Украину в этом многонациональном российском регионе заговорили об организации партизанского движения и срыве планов Кремля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Утро Дагестан».

«Сегодня вся Россия и весь Дагестан увидел, как надо не пускать своих сыновей на войну!

Сегодня этот урок получили все села и все города Дагестана, и с завтрашнего дня мы начнём охоту на всех, кто помогает мобилизации!

Ваше имущество и ваше здоровье больше не будет в безопасности.

Мы объявляем партизанское движение в Дагестане открытым.

И завтра вы увидите наш план! Сегодня начало вашего скорого конца ин ша Аллах!», - говорится в заявлении.

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