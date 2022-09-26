Месяц кульминации 2 Эль Мюрид

26.09.2022, 8:30

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Контроль над происходящим в Кремле почти утрачен.

События предыдущей недели предваряют решения, которые будут приниматься на следующей. Скорость, с которой разворачиваются события после ШОС в Самарканде, а также хаотичность принимаемых решений, говорит о возможном ультиматуме, который получил Путин от ведущих стран региона: Китая и Индии. Наиболее вероятный срок действия ультиматума, выдвинутого Путину — заседание G20 в середине ноября.

Поэтому Путин будет пытаться закончить боевые действия, но на своих условиях, к указанному сроку. Отсюда и резкий рост эскалации до состояния, которое уже невозможно контролировать, и принимаемые решения, которые очевидно ставят в изумление не только население, но и правящую знать.

На следующей неделе произойдет сдвиг с историей о референдумах и присоединении, однако если ранее это могла бы быть позиция для торга, то сейчас это, скорее, отчаянная попытка укрепить жидкие позиции перед выдвижением какого-то своего ультиматума. Поэтому на 30 сентября анонсировано послание, к которому явно ничего не готово — и снова по той же причине — внезапности.

Собственно, послание должно стать объявлением ультиматума с требованиями и сроками. Видимо, короткими. После чего придется приводить угрозы в исполнение.

Пугать кроме как ядерным оружием, уже нечем, а потому пугать будут именно им. Послание нужно с той же целью, что и Совбез перед 24 февраля — связать всех собравшихся кровью» «…Он за всю компанию хомут волочить не желает, и ему одному «вышака» брать скучно…» Другого объяснения у всей этой пожарной спешки не просматривается.

Штаты, как можно понять, уже имеют просчитанные протоколы реагирования на все происходящее, и полагают, что готовы к нему.

Дело идет к тому, что октябрь может стать месяцем кульминации всех событий, после чего последует короткая, но очень серьезная разрядка. Любая эскалация резко ускоряет все события, и нынешняя не исключение. А так как контроль над происходящим в Кремле почти утрачен, то поднимать еще градус после такого ему уже не удастся. Все должно решиться в этот короткий оставшийся промежуток.

Я полагал, что до нового года еще время есть. Но, возможно, что ошибался.

Эль Мюрид, Telegram

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