Путина повесят свои же 4 Сергей Марченко

26.09.2022, 8:57

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Война станет совсем непопулярной.

Пусть не вводит в заблуждение энтузиазм мобилизованных. Так же, как они верили взять Киев за три дня, мобилизованные еще верят, что их не убьют, и бодрячком маршируют и поют патриотические песни.

На этой вере они продержатся несколько недель, пока не попадут без учебки на передок. И пока их, как донецких мобиков, не бросят мясом на ВСУ, потому что кадровых военных нужно беречь, а их не жалко.

А потом, когда выжившие увидят половину своего взвода в виде фарша, это настроение сменится совсем другим. И полетят на россию СМС-ки с фоточками, которых не показывают у Скабеевой.

И тогда начнется настоящий кошмар путина, который он всячески оттягивал, до последнего отказываясь от мобилизации.

Россияне увидят, что получают мзды хоть с мобилизацией, хоть без нее. Война станет совсем непопулярной. Путина повесят свои же.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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