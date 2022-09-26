Украинский депутат Алексей Гончаренко призвал Киев разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко 2 26.09.2022, 9:23

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Алексей Гончаренко

Нужно жестче реагировать.

Украинский политический деятель Алексей Гончаренко сначала рассказал о ситуации в его родном городе Одессе, по которому оккупанты ударили иранскими дронами. На фоне вышесказанного от известного блогера прозвучал призыв к тому, чтобы власти Украины задумались над разрывом дипломатических отношений с теми странами, которые открыто оказывают военную поддержку России в войне против Украины, а именно с Ираном и республикой Беларусь.

Об этом Алексей Гончаренко заявил в интервью для телеканала «Прямий».

«Иран фактически выступил союзником, поставляет вооружение Путину, которое он использует против мирных украинских городов, кроме прочего. Не только в военных целях, потому, мне кажется, что мы должны на это реагировать», - заявил Алексей Гончаренко.

Затем народный депутат возмутился тем, что наша страна до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью, хотя должна была сделать это давно: «Мы сегодня авангард свободного мира. Иран - это диктатура, которая заигрывает с другими диктатурами и с Путиным в засос целуется бесконечно. Я не понимаю, почему мы до сих пор не разорвали дипломатические отношения с Беларусью, с которой по нам просто стреляют и с которой на нас напали. Теперь Иран. Нужно жестче реагировать, в том числе дипломатически, на такие вещи».

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