Политолог о мобилизации в РФ: У Кавказа появились вопросы 26.09.2022, 9:30

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Бунт в Дагестане может быть вызван заявлениями Кадырова.

Украинский политолог Андрей Вигиринский считает, что протесты в Дагестане могут быть вызваны недавним заявлением Кадырова, который сказал, что Чечня уже перевыполнила свой долг перед родиной в плане направления людей на войну, поэтому нужно призывать представителей других народностей. Об этом политолог заявил в эфире «24 канала».

«Другие же, естественно, тоже начинают задаваться вопросами: почему это в Дагестане забирают всех подряд: и пенсионеров, и неизлечимо больных, и людей с инвалидностью? Была информация, что из одного села, где проживает 54 мужчины, забрали всех 54 и там остались только женщины и дети. И когда они смотрят, что в Москве мобилизовали 5000 человек, то у них, наверное, заостряется чувство справедливости. У Кавказа возникает вопрос: не является ли это национальными чистками, которые в свое время организовывал СССР во главе с господином Сталиным?» – объяснил политолог.

По мнению эксперта, протесты в Дагестане могут привести к тому, что мобилизация будет немного переформатирована с целью снять напряжение в РФ.

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