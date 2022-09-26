Бутусов: Россиян, которых схватили на улице, уже отправляют на фронт 26.09.2022, 9:44

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РФ наспех латает дыры в боевых порядках.

Россияне пытаются «заткнуть дыры» в боевых порядках любой ценой, отметил украинский журналист Юрий Бутусов в «Фейсбуке». В частности, он привел пример, как один из танковых полков РФ комплектуется теми, кого успели схватить на улице.

«Интересная информация. 237-й танковый полк 3-й мотострелковой дивизии пополняется первыми же мужчинами, которых успел схватить военкомат и без подготовки сразу направляют на фронт в Украину», – написал Бутусов.

Он напомнил, что 3-я дивизия была разбита в многомесячных боях под Изюмом Харьковской области, и сейчас находится на Оскольском фронте.

«Ее не могут вывести с фронта, пытаются пополнить кем-либо. Это хороший признак, что ситуация там у оккупантов критическая, пытаются заткнуть дыры в боевых порядках любой ценой», – добавил Бутусов.

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