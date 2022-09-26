«Работу молодым сложно найти, что говорить про пенсионерок» 1 26.09.2022, 10:56

Фото: tut.by

В Беларуси прожить на одну пенсию не реально.

Пинчанка Елена вышла на пенсию шесть лет назад. Прожить на одну пенсию, по словам женщины, не реально, поэтому до недавнего времени она продолжала работать. Но в этом году организация закрылась, и женщина вышла на «заслуженный отдых». И начала искать варианты подработки, пишет сайт «Медиа-Полесье».

— Работу в Пинске и молодым сложно найти, что говорить про пенсионерок, таких как я. Поговорила с подругой и мы вдвоём решили поработать у фермеров. Сначала ездили в Столинский район. Нас забирали на микроавтобусе в 6.40 утра из Пинска. На поле приезжали к 8 утра. Всё строго по расписанию: 50 минут работаешь, 10 минут отдыха, час обеда. Собирали капусту, морковку, пололи голубику… Там такие плантации, что работа была всегда. Рабочий день был до 17.00 часов. Платили по 30-35 рублей в день. Ещё и овощи с собой давали.

— В сентябре пошли собирать малину в Пинском районе. Один фермер платил фиксированную «днёвку» – 30 рублей. У другого — плата зависела от количества собранных ягод. Кило он принимал по 1,5 рубля. У третьего – по 2 рубля за кило. Рабочий день с 9 до 17. иногда работали и по полдня.

За день собирали ягод на 25-30 рублей. Но тут многое зависит от погоды. После дождей ягод стало больше и зарплата у нас тоже выросла. Пару дней собирали и на 40 рублей.

— В месяц работали в среднем 20-22 дня. Выходило где-то 500-600 рублей. Это даже больше, чем моя пенсия. На коммуналку на зиму уже заработала. Сейчас собираю деньги на новые сапоги. Малины ещё много и до первых заморозков работа будет.

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