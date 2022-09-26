«Мобилизация разрушит кремлевский миф» 26.09.2022, 11:20

Кавказ вышел на протест.

После объявления Путиным мобилизации в республиках Северного Кавказа начались массовые протесты. Первыми на улицу вышли жительницы Грозного, а 25 сентября народные сходы прошли в Нальчике и Махачкале, где полиция жестко задержала собравшихся. По оценкам правозащитников, в ближайшее время антивоенный протест на Кавказе может радикализироваться и разрушить один из главных путинских мифов – о безоговорочной поддержке политики Кремля в северокавказских республиках, сообщает «Кавказ реалии».

20 сентября, накануне объявления частичной мобилизации, оппозиционные чеченские паблики со ссылкой на распространяемое в мессенджерах аудиосообщение писали о готовящемся митинге чеченских матерей против отправки их сыновей на войну в Украину. На следующий день площадь перед мечетью «Сердце Чечни», где он должен был пройти, оцепили силовики, а в телеграм-канале 1ADAT появилась информация о задержании женщин.

Информацию подтвердил и глава республики Рамзан Кадыров, сообщив, что общался с вышедшими на акцию. По его словам, только у трех из двадцати вышедших женщин сыновья воюют в Украине. Остальных он обвинил в получении денег от европейских организаций – мужчин из их семей Кадыров потребовал отправить на передовую.

22 сентября в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу.

Днем 25 сентября несколько десятков женщин собрались у Дома правительства в Нальчике, выступив с резкими заявлениями против отправки сыновей и мужей на фронт. «Не отдам своего мужа, даже если меня застрелят», «Вы за наши деньги воюете, вы от нас требуете налоги», «На нас напали, что ли? На нас Украина не нападала», «Те, кто своих сыновей не защищает от этого ужаса, – вы и должны надеть юбку», – заявили участницы акции вышедшим к ним представителям администрации. Судя по опубликованному телеграм-каналом «Другой Кавказ» видео, полиция реагировала на протест спокойно, информации о задержаниях журналистам не поступало.

Автоматная очередь, избиения, незаконные задержания

Одновременно протест проходил и в Дагестане. Жители села Эндирей в Хасавюртовском районе – в основном мужчины – перекрыли трассу «Кавказ», выступив против призыва односельчан. СМИ сообщают, что из села с населением около 8 тысяч человек призвали 110 резервистов. Прибывшие на место силовики стали стрелять в воздух, чтобы распугать толпу, – протестующих удалось оттеснить с проезжей части.

Администрация Хасавюртовского района отчиталась, что после встречи с военным комиссаром и прокурором, которые «дали разъяснения на интересующие вопросы», протестующие «поблагодарили прибывших руководителей и разошлись по месту жительства».

В отличие от Эндирея, совпавший с празднованием Дня города мирный митинг в Махачкале был преимущественно женским, хотя среди участников были и молодые мужчины. Он проходил у кукольного театра на проспекте Расула Гамзатова.

Собравшиеся скандировали «Мы против мобилизации!», «Нет войне». Попытавшемуся вступить с ними в диспут полицейскому женщины задают вопросы – «Почему вы забираете наших сыновей?», «На кого напали? На Россию что ли? Это мы напали на Украину», после чего правоохранитель был вынужден развернуться и уйти.

С начала митинга полицейские задержали и избили нескольких мужчин - их безуспешно попытались отбить протестующие, преградившие дорогу силовикам. При этом силу к гражданам применяли и неизвестные мужчины в спортивных костюмах. В пабликах распространяется видео, на котором полицейский демонстративно дает пощечину задержанному, которого за руки держат другие силовики. В ответ задержанный бьет полицейского лбом в лицо - за это его начинают жестоко избивать. На другой видеозаписи сотрудник в форме таскает за одежду и бьет женщину, собравшиеся защищают ее. Еще один полицейский протестующих женщин обматерил.

Среди задержанных оказался и выполнявший редакционное задание местный журналист Мурад Мурадов. По данным заместителя председателя комиссии Общественной палаты Дагестана Шамиля Хадулаева, всего на акции задержали около 150 человек.

«Были и жесткие задержания, но, в основном, всех просили мирно разойтись, так как активность проявляли женщины и некоторые впереди были с детьми. Многие снимали на телефоны, за что их останавливали и просили удалить съемки», - описывает дагестанский общественник.

«Виноват Запад»

Во всех случаях протест вызван грубыми нарушениями в ходе мобилизации – несмотря на заверения Путина и Минобороны, военкоматы на Юге России и Северном Кавказе забирают резервистов с хроническими заболеваниями, пожилого возраста, без опыта не только боевых действий, но и службы по призыву.

Когда жители Дагестана уже вышли на улицы, глава республики Сергей Меликов опубликовал в официальном телеграм-канале пост о том, что частичная мобилизация должна «проходить строго по объявленным президентом критериям... Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность».

Политик при этом упрекнул в «перегибах» самих резервистов, тем самым признав нарушения: «Знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации».

Тут же Меликов обвинил неких «врагов», которые через «созданные за границей» паблики якобы распространяют фейки о нарушениях в ходе мобилизации.

Более жестко уже саму акцию у кукольного театра прокомментировал министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, назвав ее провокацией «беспринципных админов местных пабликов», которые находятся за пределами Дагестана «и проплачены западом ».

«Протестные настроения - понятны. Есть нарушения на местах, перегибы в военкоматах по разным причинам, но важно понимать, что если вам пришла повестка, это еще не означает, что вас сразу мобилизуют, сначала вы проходите проверку, и, если окажется, что вы не соответствуете критериям мобилизации, то вас никуда не отправят!», - заверил дагестанский министр, хотя многочисленные примеры отправки на сборные пункты говорят об обратном.

Защитить сыновей

Говоря о событиях в Махачкале, правозащитница из Дагестана Светлана Исаева заявляет, что жестокое поведение полицейских в республике – в порядке вещей. Эту акцию собеседница Кавказ.Реалии называет «первым звоночком» в череде событий, которые в дальнейшем могут разворачиваться гораздо жестче.

«Слишком много потерь в Дагестане. Слишком много наших сыновей ушли в мир иной. Только непонятно за что. Почему мы должны одними из первых пополнять ряды этого зловещего действа? На акцию вышли женщины, которые на грани – думаю, среди них были и те, кто уже потерял своих детей. Мы, матери, не хотим, чтобы наши сыновья гибли за чьи-то интересы», - рассуждает Исаева.

Она считает, что на Северном Кавказе антивоенный протест будет женским.

«Длительное время в нашей республике продолжается так называемая «борьба с терроризмом», когда сами же силовики похищают парней и подкидывают им оружие или патроны. Об этом все знают и все это копилось в обществе. Сейчас же чаша терпения переливается через край, мобилизация всколыхнула народ», - говорит она.

С началом же мобилизации на смерть отправляют мужчин, которые не делали такого выбора

Публицист и известный дагестанский хирург Абдурашид Саидов прокомментировал эти же события Кавказ.Реалии также со ссылкой на продолжающуюся годами «борьбу с терроризмом» в республике.

«Поздно пить Боржоми. Эту «пилюлю» нам впихивали не год и не два. Мы одобряли внесудебные расстрелы тысяч своих детей, мы глотали исчезновения сотен ребят, мало того— находили оправдание, поддерживали. Остается лишь запивать очередную «пилюлю», - считает он.

Какое-то время антивоенный протест на Северном Кавказе будет, в основном, женским в силу того, что протест мужчин здесь подавляется с необычайной жестокостью. Произошедший жесткий разгон женщин может стать началом цепочки насилия, а дагестанские силовики с высокой вероятностью попадут под «индивидуальные санкции мужчин – родственников избитых», отмечает руководитель украинской экспертной группы «Сова», доктор политических наук, профессор Михаил Савва.

Рассуждая о том, почему Северный Кавказ не протестовал до начала массовой мобилизации, спикер указывает: на фронт отправлялись контрактники. То есть люди, сделавшие осознанный выбор воевать и умирать. Власть подталкивала их к этому пропагандой, социальными условиями, низким уровнем жизни и невозможностью заработать другими способами, но в целом решение принималось самими контрактниками. С началом же мобилизации на смерть отправляют мужчин, которые не делали такого выбора. И в северокавказском обществе это вызвало такую реакцию.

Массовая поддержка - фикция

«Объявление мобилизации стало катастрофической ошибкой Путина, угодившего в ситуацию цугцванга - любое последующее действие приведет к ухудшению ситуации. Применили силу на митинге в Махачкале – закрутили спираль насилия, в ряде регионов уже вернули резервистов, которые вовсе не подлежали мобилизации, власть проявила слабость, от которой уже отвыкла. Все это ведет к ухудшению ситуации», - продолжает Савва в беседе с Кавказ.Реалии.

Отвечая на вопрос о том, как антивоенный протест может развиваться на Северном Кавказе, эксперт прогнозирует: если федеральные силовики и региональные власти продолжат действовать такими же методами, к протесту присоединятся мужчины и традиционные структуры – тейпы, семьи, тукхумы, религиозные братства. Это обернется катастрофой для всей системы власти.

«Мобилизация станет разрушением мифа о том, что Северный Кавказ целиком за Путина», - подытожил Михаил Савва.

Северный Кавказ знает о войне в Украине не из телевизора. Военные Кабардино-Балкарии и Северной Осетии подали наибольшее количество исков в суд, пытаясь оспорить увольнение после отказа воевать в Украине, напомнил в беседе с Кавказ.Реалии бывший руководитель программы «Горячие точки» и член Совета новообразованного центра «Мемориал» Олег Орлов.

«При этом в первые месяцы казалось, что в Дагестане всеобщая поддержка войны – масса людей клеили Z (символ российской армии в Украине, - Прим. ред.) на машины, добровольцы из Дагестана отправлялись на фронт, в том числе и через кадыровские части. Но оказалось, что массовая поддержка лишь видимость, фикция. На самом деле жители Северного Кавказа, который сам многие годы был охвачен вооруженным противостоянием, где мирные люди сталкивались с вооруженным насилием, понимают, что ждет их сыновей и мужей в Украине», - рассуждает правозащитник.

Комментируя реакцию местных глав на антивоенный протест, он уточняет – даже у Кадырова акция нескольких десятков женщин вызвала испуг, он был вынужден объяснять, что массовой мобилизации в республике не будет.

При этом, отметил Орлов, протест и сейчас, и в будущем не ограничится только женщинами: в том же селе Эндирей трассу перекрыли мужчины, также на облетевшем СМИ видео у военкомата Бабаюртовского района, где мужчины выступают против призыва. Если мобилизация будет проходить в том же формате, подытожил собеседник, протест радикализируется.

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