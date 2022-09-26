В российском Урюпинске мужчина протаранил военкомат авто и забросал «коктейлями Молотова» 15 26.09.2022, 11:35

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В Сети появилось видео нападения.

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

Соответствующее видео с камер наблюдения уже выложили в Сети. На них запечатлен момент поджога. Видео опубликовал прокремлевский Telegram-канал MASH.

Отмечается, что поджог произошел около 4 утра 26 сентября. В Урюпинске загорелось здание военного комиссариата по Урюпинскому и Новониколаевскому районам, откуда накануне направили несколько десятков мобилизованных мужчин на войну в Украину.

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