В Рязани мобилизованный поджег себя, чтобы не ехать на войну в Украине 5 26.09.2022, 12:34

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иллюстрационное фото

Россиянин поджег себя прямо на автовокзале.

В воскресенье, 25 сентября, на автовокзале «Центральный» в российской Рязани один из мобилизованных совершил самоподжог. Об этом пишут местные СМИ, сообщает «Холод».

Один из очевидцев происшествия рассказал журналистам, что мобилизованный мужчина не хотел ехать воевать в Украину.

«Он стоял на улице, где автобусы. Загорелся и начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в спецоперации на Украине. Одежда сгорела вся. Выбежала полиция, забрала его в подсобное помещение. Дальше приехала “скорая” и его увезли», — сообщил очевидец.

По данным источников, знакомых с ситуацией, повреждения у мужчины незначительные, причина возгорания пока не установлена.

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