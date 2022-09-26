Зеленский собрал Ставку и объявил план деоккупации Украины 26.09.2022, 14:21

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Владимир Зеленский

ВСУ продолжат освобождение украинских земель.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего для принятия решений с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

В частности, участники заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Были приняты решения относительно активных действий сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины», - говорится в сообщении.

Также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами.

«Президент подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед», - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

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