Зеленский собрал Ставку и объявил план деоккупации Украины
- 26.09.2022, 14:21
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ВСУ продолжат освобождение украинских земель.
Президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего для принятия решений с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.
В частности, участники заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
«Были приняты решения относительно активных действий сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины», - говорится в сообщении.
Также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами.
«Президент подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед», - отмечается в сообщении.
Кроме того, во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.