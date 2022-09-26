Мобилизация обрушила российский рынок на 2,5 триллиона рублей 1 26.09.2022, 14:45

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РФ нанесен огромный экономический ущерб.

2,5 триллиона российских рублей капитализации потерял индекс МосБиржи с 20 сентября, когда Госдума РФ в экстренном режиме приняла поправки о мобилизации и военном положении, за которым последовало решение Путина призвать в армию сотни тысяч резервистов, пишет Finanz.ru.

Попытка успокоиться, предпринятая рынком в конце прошлой недели, оказалась тщетной и обернулась новой распродажей в понедельник.

На новостях о том, что ФСБ начинает ограничивать выезд из России, Путин грозит миру ядерным оружием, а Кремль готовится полностью закрыть границы после завершения «референдумов» - индекс МосБиржи рухнул еще на 9%.

Сбербанк обвалился на 7%, Газпром - на 6,4%, Сургутнефтегаз - на 17%, Роснефть - на 12%, Мечел - на 17%, Совкомфлот - на 14%, Аэрофлот - на 13%.

То, что мы видим на рынке - это судороги, возникающие из-за действий спекулянтов и населения, считает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест».

Происходящее в стране, по его словам, сулит «экономический ущерб вплоть до утраты рынком той формы, в какой многие его сейчас знают».

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