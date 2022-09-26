Ученые: На самом деле хромосомы жидкие 26.09.2022, 15:38

Исследователи впервые физически воздействовали на хромосомы в живых клетках.

Любопытное открытие сделала международная группа ученых — им впервые удалось успешно воздействовать на хромосомы в живых летках с помощью магнитов — оказалось, что длинные молекулы ДНК весьма отличаются от того, что мы представляли ранее, пишет Sci Tech Daily (перевод - «Фокус»).

В ходе эксперимента группа ученых из CNRS, Института Кюри, Университета Сорбонны и Массачусетского технологического института прикрепили магнитные наночастицы в небольшой участок хромосомы в живой клетке. Затем они воздействовали на нее с помощью микромагнита вне клетки — в результате ученым впервые в истории удалось измерить и запечатлеть реакцию хромосомы на внешнее воздействие.

В результате совместных усилий химиков-ядерщиков, физиков и биологов родилось новое открытие на стыке физики и биологии. Во-первых, ученым впервые удалось физически воздействовать на хромосому в ядре живой клетки, во-вторых, они они узнали, что хромосомы — текучие, почти жидкие.

Ранее ученые считали, что хромосомы представляют собой сложный спутанный клубок молекул ДНК, чем-то напоминающий клубок пряжи. Однако новое исследование показывает, что такое утверждение обманчиво — по сути, хромосомы весьма текучи и могут свободно перемещаться, не утыкаясь в рамки, составляющие ядро. Более того, исследование показывает, что хромосомы способны реорганизовываться.

Исследование также показывает, что ферменты, отвечающие за способность копировать ДНК, достаточно, чтобы изменить положение атомов в молекуле. Ученые считают, что новое открытие полностью меняет установившееся представление о хромосомах. Более того, потребуются дальнейшие изучения, чтобы лучше понять биологические процессы, биофизику хромосом и организацию генома.

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