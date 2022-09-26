Украинские десантники полностью разгромили штурмовую группу оккупантов 4 26.09.2022, 17:55

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Самый большой урон врагу был нанесен минно-взрывным заграждением.

Бойцы 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев Вооруженных сил Украины отразили наступление российских оккупантов, фактически уничтожив всю бронированную группу захвата с большим количеством пехоты. Об этом подразделение сообщило на своей страничке в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующий ролик.

На видео присутствуют кадры последствий боя, снятые беспилотным летательным аппаратом, а также рассказы десантников о происшествии. Они подозревали, что враг пойдет на штурм на данном участке, и заблаговременно заминировали территорию.

Самый большой урон врагу был нанесен именно минно-взрывным заграждением (похоже, заряды были взорваны одномоментно под контролем дрона). Затем противника добила наша артиллерия. «Живым не ушел никто», — уверяют защитники Украины. В танке, двух боевых машинах пехоты, инженерной машине разграждения ИМР-2 и многоцелевом тягаче легко бронированном погибли экипажи и десанты.

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