Один из крупнейших банков Таджикистана остановил обслуживание карт «Мир» 2 26.09.2022, 18:07

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Карты не обслуживают ни в банкоматах, ни в РОS-терминалах.

Таджикистанский «Душанбе Сити Банк» приостановил обслуживание карт «Мир». В кредитной организации сообщили о технических неполадках в работе российской платежной системы, сообщает пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Неполадки возникли 24 сентября. Сейчас карты не обслуживают ни в банкоматах, ни в РОS-терминалах. «Душанбе Сити Банк» — один из двух банков в Таджикистане, который работает с системой «Мир». Второй — «Сбербанк Таджикистан».

24 сентября «Коммерсантъ» писал, что российская платежная система «Мир» подверглась масштабной DDoS-атаке. По данным газеты, устроили атаку украинские хакеры. Их целью была перезагрузка системы и сбой в обслуживании карт. Хакеры, в частности, генерировали трафик на системы, используя браузеры и DDoS-инструменты.

С 23 сентября обслуживание российских банковских карт «Мир» приостановил Узбекистан. Ранее об этом же объявили банки Турции İş Bankası и DenizBank. Также перестали принимать карты «Мир» в Народном банке Казахстана («Халык банк»), во вьетнамском BIDV и в Армении.

Отказы от сотрудничества последовали после предупреждения США, что за работу с российской Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор «Мира») могут последовать санкции. Там пояснили, что «Мир» может применяться для транзакций с участием подсанкционных лиц, и ответственность за это ложится на структуры, которые позволяют использовать ее за пределами России. Сама НСПК не попала под какие-либо ограничения, но в черный список включили ее гендиректора Владимира Комлева.

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