Россиянам разрешили пересекать границу с Грузией пешком

Россиянам разрешили пересекать границу с Грузией пешком21
- 26.09.2022, 19:26
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В пункте пропуска образовалась гигантская очередь.
Гражданам России, которые пытаются уехать в Грузию, разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком. Хотя он для этого не предназначен.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что данное решение приняли из-за огромного количества желающих уехать в Грузию. Пересечение границы пешком разрешили, чтобы сократить время ожидания в пробке.
В пункте пропуска образовывается новая очередь — из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства.
По данным Baza, пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей.
Тем временем кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян, пытающихся спастись от мобилизации на войну против Украины.