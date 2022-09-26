Россиянам разрешили пересекать границу с Грузией пешком 21 26.09.2022, 19:26

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В пункте пропуска образовалась гигантская очередь.

Гражданам России, которые пытаются уехать в Грузию, разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком. Хотя он для этого не предназначен.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что данное решение приняли из-за огромного количества желающих уехать в Грузию. Пересечение границы пешком разрешили, чтобы сократить время ожидания в пробке.

В пункте пропуска образовывается новая очередь — из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства.

По данным Baza, пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей.

Тем временем кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян, пытающихся спастись от мобилизации на войну против Украины.

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