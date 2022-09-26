В Конгрессе согласовали выделение $12 млрд на помощь Украине 2 26.09.2022, 20:25

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Конгресс должен принять законопроект о расходах до 30 сентября.

Участники переговоров по поводу законопроекта о расходах в Конгрессе США согласились включить в документ 12 млрд долларов на помощь Украине после соответствующего запроса Белого дома, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Конгресс должен принять законопроект о расходах до 30 сентября, когда заканчивается текущий финансовый год.

В начале сентября американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратится к Конгрессу за экстренным финансированием в размере 11,7 млрд долларов на летальную помощь и бюджетную поддержку Украины. По данным агентства Bloomberg, 11,7 млрд долларов нужны для помощи Украине в сферах безопасности и экономики в первом квартале 2023 финансового года.

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