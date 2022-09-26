Цена Brent опустилась ниже $83 за баррель 26.09.2022, 20:43

Впервые с 11 января.

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель. Последний раз такая цена была зафиксирована 11 января 2022 года. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI падала на 2,6% — до $76,69 за баррель.

26 сентября директор американского нефтетрейдера Vitol сообщил, что США будут поставлять Европе более 1 млн баррелей нефти в день взамен российской.

В сентябре Центробанки нескольких стран повысили базовые ставки. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ее до 3-3,25% годовых, Банк Англии до 2,25%, Национальный банк Швейцарии до 0,5% годовых.

В прошлый раз значительное снижение цены на нефть марки Brent было зафиксировано 7 сентября. За день она упала на 4,21% до $89 впервые с февраля.

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