Казахстан собирается ограничить пребывание россиян в стране без загранпаспорта 1 26.09.2022, 21:44

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Это может стать проблемой для тех, кто сбежал туда от мобилизации.

Казахстан собирается ограничить срок пребывания в стране граждан России без загранпаспорта 90 днями. Это может стать проблемой для тех, кто сбежал туда от мобилизации.

Министерство внутренних дел республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение поправки к правилам выдачи иностранцам разрешений на временное и постоянное проживание в стране, исключающие возможность получить такое разрешение по внутреннему российскому паспорту.

Сейчас россияне могут въезжать в Казахстан по внутреннему или загранпаспорту и находиться там до 30 дней без регистрации и еще 60 дней — после регистрации по месту пребывания в Миграционной службе МВД. Затем можно оформить разрешение на временное или постоянное пребывание. Тем, кто этого не сделал, нужно покинуть страну минимум на 90 дней.

Оформить разрешение на пребывание сейчас можно по любому паспорту –внутреннему или заграничному, но МВД Казахстана предлагает заменить формулировку в списке необходимых документов с «национальный паспорт» на «заграничный паспорт».

Еще один неприятный сюрприз: МВД собирается требовать оригинал бумажной справки об отсутствии судимости — с гербовой печатью и подписью. Сейчас оно принимает распечатки с российского портала Госуслуг без печати и с электронной подписью.

Именно из-за возможности жить в Казахстане по российскому паспорту республику выбрали тысячи российских мужчин, не желающих попасть под мобилизацию, указывает проект помощи эмигрантам из России «Ковчег». Юристы проекта напоминают, что загранпаспорт можно оформить в консульствах России в Алмате, Астане, Уральске и Усть-Каменогорске, подчеркивая, что у сотрудников консульства нет полномочий проводить мобилизационные мероприятия.

Запись на получение загранпаспорта в большинстве консульств сейчас ведется на середину октября, в Алмате свободных слотов пока вообще нет. Справку о несудимости также можно заказать в консульстве, но ее придется ждать несколько месяцев.

Время пока есть: общественное обсуждение поправки продлится до 10 октября.

С российским внутренним паспортом также можно жить в Кыргызстане — 30 дней без регистрации и 6 месяцев с регистрацией по месту жительства, в Армении — 180 дней, а в Беларуси — 90 дней.

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