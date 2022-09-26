В оккупированном Херсоне прогремела серия мощных взрывов
- 26.09.2022, 22:02
- 2,746
Что известно.
В понедельник, 26 сентября, во временно оккупированном Херсоне жители услышали ряд громких взрывов.
Об этом сообщает «Херсон Online».
По данным местного издания, взрывы прогремели районе Жилпоселок (юго-западная часть города), где расположен штаб российских оккупантов.
Отмечается, что там сработала вражеская система ПВО, а обломки сбитой ракеты упали в жилом квартале. По предварительной информации, есть погибшие мирные жители.
Еще один взрыв жители Херсона услышали в районе набережной на проспекте Ушакова. Там, вероятно, был нанесен удар по барже, при помощи которой российские оккупанты перевозят грузы.
При этом официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах и не раскрывают подробностей происшествия.