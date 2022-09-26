Польская армия анонсировала курсы военной подготовки для всех желающих 26.09.2022, 22:52

2,088

Курсы будут длиться по восемь часов с 8 октября по 26 ноября.

Министерство национальной обороны Польши и польские Вооруженные силы в течение октября и ноября организуют серию бесплатных курсов по военной подготовке для желающих в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает польское Минобороны.

Однодневные подготовительные курсы будут проходить в 17 воинских частях Польши под лозунгом «Тренируйся с армией». На них будут рассказывать об основах владения оружием, стрельбы, рукопашного боя, ориентации на местности, выживании и оказании первой помощи.

«Гарантируем профессиональную подготовку, еду и хорошо проведенное время. Проведи субботу с нами, и мы научим тебя, как обороняться и быть в безопасности», — говорится в рекламном сообщении Вооруженных сил Польши.

Зарегистрироваться на курс военной подготовки можно через электронную почту, по телефону, в мессенджерах, соцсетях и лично. Набор будет завершаться в 13:00 в день перед тренировкой.

Единственными условиями для участия в курсах является польское гражданство, возраст 18-65 лет и соответствующая удобная одежда. Курсы будут длиться по восемь часов с 8 октября по 26 ноября. Отмечается, что стрельбе будут обучать на симуляторах и тренажерах, без использования боевых патронов.

Как известно, армия Польши сейчас насчитывает 110 тысяч военнослужащих и 30 тысяч работников органов национальной безопасности. Польша планирует увеличить численность войска до 250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч сотрудников служб национальной безопасности.

Принятый весной закон «О защите Родины» ввел новый вид военной службы — добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто раньше не был в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.

По состоянию на конец августа на добровольную основную военную службу в Польше записалось более 13 тысяч человек, и в ближайшие недели это число может возрасти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».