Ученые выяснили, почему люди начали развиваться и заселять Землю 1 27.09.2022, 11:48

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Исследования проводились в Южной Эфиопии.

Международная группа ученых под руководством Верены Фоерстер (Verena Foerster) из Кельнского университета (Германия) составила достаточно подробную палеоклиматическую летопись Восточной Африки — региона, откуда, по современным представлениям, вышел Homo sapiens. Авторы сравнили полученные данные с известными нам сдвигами в эволюции человека. Свои выводы они представили в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Хотя окаменелости гомининов в Восточной Африке найдены археологами достаточно давно, мы до сих пор не вполне представляли процесс эволюции и расселения людей современного вида и их предков в плейстоцене. Авторы работы, как и многие другие ученые, считают, что развитие и миграция представителей рода Homo — следствие изменений климата.

Проблема в том, что для Восточной Африки не существовало хотя бы относительно подробной палеоклиматической летописи. Исследователи решили восполнить этот пробел. Они извлекли два непрерывных 280-метровых осадочных керна из бассейна озера Чоу-Бахр на юге Эфиопии. Оно расположено в непосредственной близости от района Турканы и Омо-Кибиш, ключевых палеоантропологических и археологических объектов региона, рядом с которыми не раз находили останки древних людей.

Проанализировав керны, ученые установили, что различные анатомически разнообразные группы гомининов населяли эту территорию во время фазы длительного и относительно стабильного влажного климата, примерно с 620 тысяч до 275 тысяч лет назад. Однако несколько раз эту климатическую фазу нарушало вклинивание резких и экстремально засушливых периодов.

Скорее всего, это привело к расколу ареалов обитания наших предков на части, резкому сокращению их популяций и даже к вымиранию некоторых из них. В результате небольшим, репродуктивно и культурно изолированным группам пришлось адаптироваться к резко изменившейся местной среде, что, вероятно, стимулировало появление множества географически и анатомически различных групп гоминин и отделение наших современных предков человека от их предковых, архаичных групп.

От 275 тысяч до 60 тысяч лет назад изменения климата участились. Несколько раз они приводили к резкому изменению ландшафта: пышная растительность и глубокие пресноводные озера сменялись полупустыней с небольшими солоноватыми лужами.

В это же время местные Homo постепенно переходили от ашельских технологий (овальные рубила из камня, ассоциируемые в первую очередь с Homo ergaster/erectus) к более сложным технологиям среднего каменного века. Предки людей вынуждены как-то защищать себя от неблагоприятных условий, менять образ жизни, и в результате этих изменений в Восточной Африке появляется Homo sapiens.

Примерно с 60 тысяч до 10 тысяч лет назад в этом же регионе опять начинаются резкие колебания климата — и наступает самая засушливая фаза за всю историю. Чтобы выжить, люди вынуждены были менять многое, в том числе место жительства.

Ученые считают, что краткое совпадение влажных периодов в Восточной Африке с влажными периодами в Северо-Восточной Африке и Средиземноморье было ключом к открытию миграционных путей из Африки в Левант. А это, в свою очередь, привело к глобальному расселению Homo sapiens по Земле.

Несмотря на то что авторы, бесспорно, правы, связывая миграции людей с резкими колебаниями климата в Восточной Африке, некоторые их выводы могут быть неоднозначны. Например, период 10-60 тысяч лет назад, который они считают внесшим большой вклад в расселение Homo sapiens по планете, начался после того периода, когда люди современного облика уже, несомненно, покинули Евразию. Коренные жители Австралии достигли своего континента порядка 65 тысяч лет назад, а в целом выход людей из Африки на Ближний Восток генетики датируют примерно 70 тысячами лет назад.

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