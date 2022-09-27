Meta сорвала спецоперацию Китая по оказанию влияния на избирателей в США 27.09.2022, 20:13

Cеть ботов поддерживала фейковые учетные записи в социальных сетях Facebook и Instagram.

Meta сорвала первую спецоперацию Китая в социальных сетях по оказанию влияния на избирателей в США в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Об этом сообщается в отчете Meta.

«Китайские операции, которые мы пресекали ранее, были направлены на потребителей в Южной Азии, эта же непосредственно влияла на американцев и грядущую избирательную кампанию», — заявил руководитель отдела глобальной разведки угроз Meta Бен Ниммо.

Сообщается, что сеть ботов поддерживала фейковые учетные записи в социальных сетях Facebook и Instagram, но у Meta пока недостаточно доказательств, чтобы сказать, кто именно в Китае стоит за этой деятельностью.

Согласно отчету, с ноября 2021 года владельцы фейковых аккаунтов называли себя либеральными и консервативными американцами.

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