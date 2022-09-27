Польша советует гражданам воздержаться от любых поездок в Россию 27.09.2022, 22:26

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Также Варшава советует выехать всем полякам, которые находятся на территории РФ.

Польша рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Россию. Также государство советует выехать всем полякам, которые находятся на территории РФ.

Об этом сообщает МИД Польши.

Такую рекомендацию Министерство иностранных дел опубликовало в связи с полномасштабной войной в Украине, а также признанием Польши властями РФ недружественным государством.

Также МИД напоминает о приостановке прямого авиасообщения между Польшей и Россией и очень ограниченных возможностях поездок в/из Польши, отсутствие или крайне ограниченный доступ к средствам, размещенным в Польше (например, невозможность использования польских платежных карт). Также МИД отмечает деятельность российских силовиков, которые могут совершать произвольные задержания и обыски мобильных телефонов. Кроме того, существует потенциальная невозможность выезда из России в случае двойного гражданства.

Подчеркивается, что из-за значительного сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в России возможности оказания прямой консульской помощи польским гражданам весьма ограничены.

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной», - сообщают в МИД.

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