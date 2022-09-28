Какие хутора можно купить в Беларуси от $2 тысяч 28.09.2022, 7:47

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Фото: baraholka.onliner.by

Варианты для любителей природы и одиночества.

Если вы интроверт или просто хотите побыть в одиночестве, возможно, хутор — это то, что вам подходит. Варианты такой недвижимости, выставленные на продажу, в Беларуси есть, хотя предложений немного. «Зеркало» посмотрело, где и за сколько продается такое жилье и что оно собой представляет.

В Браславском районе в нескольких километрах от белорусско-латвийской границы продается хутор возле леса, также рядом есть пруд. Ближайшая деревня — Зыбки.

Недвижимость расположена на участке в 25 соток. Жилой одноэтажный дом был построен в 1980 году, он кирпичный и обложен деревом. Общая площадь объекта — почти 90 «квадратов», жилая — 45 квадратных метра и включает три комнаты, под кухней 10 квадратных метров. Здесь печное отопление, есть электричество, воду набирают в колодце. Также на территории есть баня и хозяйственные постройки.

Цена хутора 7500 рублей или 3030 долларов, хозяин готов на обмен.

В Воложинском районе, недалеко от Березины, продается хутор площадью 25 соток с домом на 61 м2. Из благ цивилизации здесь есть электричество и колодец.

Цена объекта 5100 рублей, в долларах это немного больше 2000.

В Островецком районе продают хутор с домом 2001 года строительства, здесь есть электричество. Рядом находятся пруд и река Вилия.

Цена объекта — 14 000 рублей, что составляет чуть больше 5600 долларов.

Хутор продают также в деревне Большое Запрудье Воложинского района «в 50 минутах от Минска». Недвижимость стоит 18 600 рублей или более 7400 долларов, можно торговаться.

В доме есть три комнаты, две печки «в идеальном состоянии» — русская и грубка (столбик). По словам продавца, это просторный дом с тремя комнатами, в одной из них панорамное окно. «Крыша сухая и не течет, можно делать мансардный этаж», — указывает автор объявления. На участке есть баня, хозяйственные постройки, плодоносящий фруктовый сад, колодец.

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