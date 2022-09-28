ВСУ уничтожили штаб боевиков 7-й бригады «ЛНР» в Брянке
- 28.09.2022, 12:40
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Удар был нанесен ракетами HIMARS.
Луганщину посетил HIMARS. Точным ударом вдребезги разбит штаб так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады «ЛНР» в г. Брянка.
Об этом со ссылкой на российские СМИ информирует украинский журналист Денис Казазнский.
Российские военкоры сообщают о «прилете» девяти ракет HIMARS, в результате чего здание разрушено до основания, а под завалами оказалось значительное количество боевиков.
В свою очередь, так называемые «официальные ресурсы ЛНР» заявляют о четырех погибших в результате обстрела, все якобы – сотрудники городской газовой службы.
7-я отдельная мотострелковая бригада (7 ОМСБр или «семерка») – вооруженное формирование 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе, формально находящееся в подчинении «народной милиции» псевдореспублики «ЛНР». Формирование было образовано на базе пророссийских группировок в Торезе, а также частично – группировки сепаратистов под командованием Игоря Гиркина.
Бригада дислоцировалась в г. Дебальцево, но затем была передислоцирована в г. Брянка. В настоящее время этот город находится в тылу российских захватчиков, примерно в 50 км от актуальной линии фронта на Донбассе.