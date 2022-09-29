Белорус Илья Соловьев двумя голевыми передачами помог «Калгари» всухую победить «Эдмоньон» 29.09.2022, 10:19

Илья Соловьев

Белорусский защитник отличился двумя голевыми передачами.

В рамках выставочного матча НХЛ «Калгари» на своем льду победил «Эдмонтон» — 4:0.

Белорусский защитник «Флеймз» Илья Соловьев сыграл в третьей паре обороны вместе с Марком Стоуном, пишет pressball.by.

Соловьев отличился двумя голевыми передачами при втором и третьем взятии ворот «Ойлерз».

В итоге белорус провел на льду 14.08 (0.45 в меньшинстве), отдал 2 голевые передачи, нанес 2 броска, совершил 2 потери и закончил встречу с показателем полезности «+3», информирует belarushockey.com.

Следующую встречу «Калгари» проведет 1 октября [04.00 по белорусскому времени] также против «Эдмонтона».

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