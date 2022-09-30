Возле Одессы над морем сбили три иранских дрона-камикадзе
- 30.09.2022, 7:48
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Украинские ПВО отразили атаку на город.
Одесса и Николаев вчера вечером оказались под ударом иранских дронов-камикадзе, которые запускает Россия.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНИАН.
«Одесская область. Силами ПВО над морем сбито в непосредственной близости к г. Одесса 3 БПЛА. В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа», - отметил он.
В Николаевской области есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области.
«В городе работают спасатели и экстренные службы. Оставайтесь в укрытиях!», - призвал Тимошенко.