Возле Одессы над морем сбили три иранских дрона-камикадзе 30.09.2022, 7:48

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Украинские ПВО отразили атаку на город.

Одесса и Николаев вчера вечером оказались под ударом иранских дронов-камикадзе, которые запускает Россия.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНИАН.

«Одесская область. Силами ПВО над морем сбито в непосредственной близости к г. Одесса 3 БПЛА. В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа», - отметил он.

В Николаевской области есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области.

«В городе работают спасатели и экстренные службы. Оставайтесь в укрытиях!», - призвал Тимошенко.

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