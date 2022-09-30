Резников: Объявление мобилизации в Беларуси станет для Лукашенко финалом 5 30.09.2022, 10:05

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Алексей Резников

Белорусы могут сыграть «злую шутку» с диктатором.

Вопрос о возможном вступлении Беларуси в войну РФ против Украины до сих пор остается открытым и об этом помнят в Министерстве обороны. Местные войска более полугода осуществляют учения вблизи границы с Украиной, но объявление мобилизации, по примеру России, там маловероятно. Диктатор Лукашенко понимает риск такого решения и считает, что оно может сильно пошатнуть его позиции или даже лишить власти. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии для «Суспільного» .

Глава Минобороны Украины считает, что Лукашенко не хочет рисковать с мобилизацией, но при этом пытается сохранять видимость поддержки Путина, от которого полностью зависит.

«Риск есть, но его уровень я бы не превышал. Мне больше кажется, что правитель Беларуси ищет баланс. С одной стороны, ему нужно демонстрировать патрону, что он как-то с ним. Но, с другой стороны, Лукашенко понимает, что это может быть окончательный его финал», — заявил Резников.

Министр отметил, что мотивация белорусов относительно вступления в войну против украинцев непонятна и может сыграть с Лукашенко и Путиным злую шутку.

«Я не понимаю, что должно мотивировать белорусов, чтобы сознательно идти воевать с Украиной, убивать и умирать непонятно за что. Даже если это будут офицеры, которые под присягой обязаны выполнять приказы и якобы пойдут в атаку своими подразделениями. А кто гарантирует, что те подразделения, когда перейдут белорусскую границу, не поднимут руки, не сложат оружие и не скажут «украинцы, сябры вам не враги»?, — заявил Резников.

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