«Ник и Майк»: Где сегодня приземлится самолет синепалого, не так уж и важно 4 30.09.2022, 11:05

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Времени у хунты нет, ресурсов – тоже.

Перед отлетом абсолютно «добровольно» синепалый синегуб встретился с руководством непризнанной Абхазии. Даже пришлось трястись по этому поводу в автомобиле, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Публичное унижение и полное дезавуирование позиции о самостоятельности внешней политики хунты. Обнуление торгов с Западом. И избавление от иллюзий, что синие губы можно оторвать от причинного места старшего брата.

Состав делегации на переговорах впечатляет. Пресс-секретарь (Массандра), доверенное лицо без официальной должности (Шейман), помощник по всем вопросам (Латышенок) и старшая по протоколу в России (Шманай). Вот эти люди сегодня вбили последний гвоздь в понятие суверенитета страны под руководством хунты. Не Макей, не «депутаты палатки», даже не придворные эксперты по всем вопросам, а обслуга. Технический персонал из ближнего круга.

В некотором смысле это к лучшему. Знак, что времени у хунты нет. Ресурсов – тоже. И окончательный сброс масок. Что будет дальше, понятно. Где сегодня приземлится самолет синепалого, уже не так уж важно. В кустах отсидеться не получается. Вариант №3 из предыдущего поста теперь под большим вопросом. Мы писали, что Кремль видит эти попытки соскочить. После публичного опускания на уровень руководителя непризнанной администрации - соскочить практически невозможно.

Тем временем, констатируем недоступность подвижного состава БелЖД для нужд сторонних операторов.

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