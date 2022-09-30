Стало известно, какая погода будет в Беларуси 1 октября 1 30.09.2022, 13:40

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Синоптики дали прогноз на начало нового месяца.

В Беларуси на субботу 1 октября объявлен оранжевый уровень опасности — ожидаются сильные дожди, сообщили в Белгидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что мокрее всего будет ночью в субботу — сильные дожди пройдут во многих районах.

1 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через территорию нашей страны на Смоленскую область России. Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами по северо-востоку — сильные дожди, в связи с чем метеорологи объявили оранжевый уровень опасности.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменный, умеренный. Температура воздуха ночью — от +4°С по северу до +13°С по юго-востоку, днем +9..+14°С, по юго-востоку +15..+17°С.

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